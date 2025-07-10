Президента Ла Лиги обвинили в намеренном вреде «Реалу» и «Барселоне»

«Тебас принимает неправомерные решения, это известно всем. «Реал» и «Барселона» – жертвы, потому что он одержим двумя лучшими клубами мира». Глава CENAFE Галан о президенте Ла Лиги
Мигель Галан обвинил Хавьера Тебаса в намеренном вреде «Реалу» и «Барселоне».
«Всем известно, что Тебас принимает неправомерные решения. И «Реал», и «Барселона» являются жертвами, потому что Тебас одержим двумя лучшими клубами мира. Он одержим идеей противостоять «Барселоне», которая нуждается в его помощи, чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей. «Атлетик» обратился к Тебасу за консультацией, чтобы иметь возможность юридически помешать операции Нико Уильямса. Каким образом? Благодаря «защищенному периоду», предусмотренному статьей 17 трансферного регламента ФИФА. «Атлетик» хотел узнать, может ли Нико Уильямс воспользоваться этой статьей, в которой говорится, что в первые три года контракта компенсация за его расторжение не выплачивается. Ла Лига заверила, что должна была изучить его, но потом поняла, что существует королевский указ, который запрещает применять эту статью в Испании», – сказал президент Национального центра подготовки футбольных тренеров Испании (CENAFE) в программе Onze на телеканале TV3.
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