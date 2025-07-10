Сперцяном из «Краснодара» интересовался итальянский клуб

«Комо» интересовался Сперцяном, Фабрегас хотел видеть Эдуарда в команде. Хавбек «Краснодара» не стал рассматривать этот вариант (Metaratings)
Эдуард Сперцян отказался от перехода в «Комо».
По информации Metaratings, видеть полузащитника «Краснодара» в команде хотели главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас и спортивный директор Карлалберто Луди.
Сообщается, что «Комо» общался по поводу возможного трансфера через европейских посредников Сперцяна ,однако агенты футболиста рекомендовали ему не рассматривать этот вариант из-за неопределенного будущего Фабрегаса, интерес к которому проявлял «Интер». В итоге клуб переключился на другие варианты и сделал выбор в пользу Мартина Батурины из загребского «Динамо».
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