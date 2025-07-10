Футболист покинул «Урал» после 7,5 лет в клубе

Полузащитник Андрей Егорычев покинул футбольный клуб "Урал".

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"Андрей Егорычев больше не игрок "Урала". Истёк срок контракта с полузащитником, который выступал за наш клуб 7,5 лет", - сообщает пресс-служба клуба.

Андрей Егорычев перешел в екатеринбургский "Урал" из "Носты" в 2018 году. Полузащитник провел за екатеринбуржцев во всех турнирах 223 матча и отметился 17 забитыми мячами и 21 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего футболиста в 600 тысяч евро. Ранее сообщалось, что полузащитник в ближайшее время станет игроком московской "Родины".