Футболист «Сочи» объяснил, почему решил покраситься в белый цвет

Полузащитник «Сочи» Вячеслав Литвинов в эфире «Матч ТВ» рассказал о том, что заставило его сменить имидж.

© ФК «Сочи»

Литвинову 24 года, он воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне он провел за «Сочи» 33 матча во всех турнирах и отдал одну голевую передачу.

— Верно ли, что ты всё делаешь, чтобы забить? Прическу даже поменял?

— У меня период был, когда вроде всё отлично было, тренируюсь, играю. И как раз на замену на несколько матчей меня посадили, что‑то не дают, даже вышел, когда кто‑то травму получил и суперматч провел, но всё равно на замене. Я уже поменял много чего в своей голове.

Есть [Сергей] Кривцов [из «Краснодара"], а есть [Кирилл] Кравцов, мой близкий друг, который в «Сочи». Он как‑то тоже в белый красился и шутил, мол, давай тоже. Моя жена тоже об этом говорила. Как‑то шутили‑шутили, и в один момент я просто уже никому не сказал, сделал, пришел домой.

— Настя [супруга], наверное, не узнала?

— Конечно, она была в шоке, но всем понравилось. И как сделал эту прическу, сам вообще много что поменял в голове.

— В голове и на голове поменял?

— Да, везде всё поменял.

— А когда ты пришел на тренировку после этого, что было?

— Все были, конечно, в большом удивлении. Я такой обычный русский пацан, который играет на поле жестко. Постоянно все меня подкалывают, что я только в «железках» выхожу, в щитках. И тут я в белый покрасился (улыбается), — заявил Литвинов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

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