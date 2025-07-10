«Аякс» объявил о расторжении контракта с экс‑капитаном «Ливерпуля»

Полузащитник Джордан Хендерсон покинул «Аякс», сообщает пресс‑служба амстердамского футбольного клуба.

«Аякс» удовлетворил просьбу Хендерсона о досрочном расторжении контракта, действовавшего до конца следующего сезона.

— Хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто связан с «Аяксом», за возможность представлять этот невероятный клуб на протяжении последних нескольких лет. Играть за этот клуб было честью. А иметь привилегию быть его капитаном — тем более. Единственное, о чем я сожалею, — это то, что мы не смогли добиться большего успеха для потрясающих болельщиков. Они заслуживают, чтобы снова праздновать важные титулы, и я уверен, что это время скоро наступит. Мы с семьей чувствовали себя очень желанными гостями не только в клубе, но и в Амстердаме. Мы всегда будем благодарны за это. В связи с трагическими событиями прошлой недели и тяжелой утратой моего бывшего партнера по команде Диогу Жоты и его брата Андре Силвы в данный момент мне кажется неправильным говорить или делать что‑то большее, чем просто поделиться этим кратким заявлением, — сказал Хендерсон.

Хендерсону 35 лет, он выступал за «Аякс» с 2024 года, в составе клуба хавбек провел 57 матчей, забил один мяч и отдал девять голевых передач.

Хендерсон — чемпион Англии, обладатель Кубка и Суперкубка страны, победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля», за который он играл с 2011 по 2023 год, был капитаном команды.

За сборную Англии Хендерсон сыграл 84 матча, стал серебряным призером чемпионата Европы‑2020 и бронзовым призером Лиги наций‑2019.