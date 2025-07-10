Семин оценил, как лимит на легионеров в РПЛ скажется на российском футболе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что лимит на легионеров в МИР РПЛ никак не повлияет на развитие российского футбола и отечественных игроков.

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Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что лимит на легионеров в РПЛ ужесточат с сезона‑2026/27. Обсуждается схема, при которой клубы не смогут включать в заявку более 10 иностранных игроков (сейчас — 13), а также одновременно на поле не может находиться более 5 легионеров (сейчас — 8).

— Никакой роли для развития футбола это не играет. Самое важное — работа тренеров в детско‑юношеских школах и профессиональных командах. А изменение лимита на легионеров не играет никакой роли в вопросе развития игроков, — сказал Семин «Советскому спорту».

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