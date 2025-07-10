Бывший игрок сборной России Павел Мамаев прокомментировал исключение "Торпедо" из РПЛ.

"Очень жаль, что "Торпедо" исключили из РПЛ. Всё-таки это команда с огромной историей. Её знают не только в России, но и по всей территории бывшего Советского Союза. Хотелось, чтобы "Торпедо" гремело на всю страну и добивалось самых высоких результатов", - приводит слова Мамаева Metaratings.

Сегодня, 10 июля, стало известно, что московский футбольный клуб "Торпедо" исключен из числа участников Российской Премьер-Лиги. Ранее функционеры клуба Леонид Соболев и Валерий Скородумов были заключены под стражу - они обвиняются в попытке противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

По итогам минувшего сезона "Торпедо" заняло второе место в Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ. Также ранее появилась информация, что "автозаводцы" могли подкупить главного арбитра заключительного тура Первой Лиги - в той встрече команда одержала победу над "КАМАЗом".