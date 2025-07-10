Глава РПЛ выступил с заявлением по исключению «Торпедо»

Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев выступил с заявлением по исключению «Торпедо» за неделю до старта сезона. Сегодня, 10 июля, РФС объявил, что чёрно-белые не сыграют в высшем российском дивизионе в сезоне-2025/2026. Мамаев — воспитанник «Торпедо».

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