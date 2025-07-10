Экс-защитник рассказал, в чем ЦСКА превосходит «Краснодар»

Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России между армейцами и «Краснодар».

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‎Встреча состоится послезавтра, 12 июля, в Казани.

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– Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в матче за Суперкубок. Вы согласны?

– Думаю, да. Сложно не согласиться. По окончанию сезона и по тому, что «Краснодар» сохранил состав, тренерский штаб сохранился. Вполне возможно, что «Краснодар» является фаворитом в этом матче.

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– Важно ли для Челестини начать карьеру в ЦСКА с трофея?

– Конечно, любая победа важна. Одна из важнейших составляющих профессии тренера – это победы. Если брать трофеи, то к ним вообще не короткий путь. На таком этапе это будет хорошим заделом для старта.

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– Как считаете, в чем ЦСКА превосходит «Краснодар»?

– Я думаю, что прежде всего в стандартных положениях и на контратаках. Могут поймать.

В прошлом сезоне ЦСКА занял 3-е место в РПЛ и выиграл Кубок России. В межсезонье у армейцев сменился главный тренер – пришел Фаио Челестини вместо Марко Николича.

«Краснодар» весной впервые в своей истории стал чемпионом России.