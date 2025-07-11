Червиченко раскритиковал работу спортивного директора "Спартака" Кахигао

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Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил работу спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.

Червиченко раскритиковал работу спортивного директора «Спартака»
© ФК "Спартак"
- В целом категорически отрицательно оцениваю работу Кахигао в "Спартаке". Нужно было назначать на эту должность российского специалиста. Нельзя назначать человека, который не понимает, где он находится, не знает традиций и взаимоотношений с людьми и агентами в России, - цитирует Червиченко "Чемпионат".

55-летний испанский функционер Франсис Кахигао занял должность спортивного директора московского "Спартака" в начале января 2025 года.

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