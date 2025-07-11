Червиченко раскритиковал работу спортивного директора "Спартака" Кахигао
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил работу спортивного директора красно-белых Франсиса Кахигао.
- В целом категорически отрицательно оцениваю работу Кахигао в "Спартаке". Нужно было назначать на эту должность российского специалиста. Нельзя назначать человека, который не понимает, где он находится, не знает традиций и взаимоотношений с людьми и агентами в России, - цитирует Червиченко "Чемпионат".
55-летний испанский функционер Франсис Кахигао занял должность спортивного директора московского "Спартака" в начале января 2025 года.