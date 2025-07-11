Игрок «Краснодара» поведал о своем особом даре

Вингер «Краснодара» Мозес Кобнан Дэвид рассказал, ощущает ли он себя джокером для команды.

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«Ощущаю ли я себя джокером, который может выйти и вытащить мертвый матч? Да. Я думаю, у меня есть такой дар. Когда я играл в Словакии, у меня тоже было немало таких матчей, где я выходил в сложные моменты и приносил команде результат. Я думаю, что это не божественный дар, а просто часть моего менталитета», - цитирует Мозеса Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 22-летний вингер принял участие в 34 матчах за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Контракт Мозеса с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 «Краснодар» выиграл чемпионат России. «Быки» набрали 67 очков, опередив «Зенит», занявший вторую позицию, на одно очко.