Экс-президент «Локомотива» поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поддержал исключение столичного «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Это ожидаемое решение. Другого здесь и не могло быть. Понятно, что есть нарушение – подозрение в уголовном преступлении. Допустить «Торпедо» к чемпионату в таких условиях было невозможно», — сказал Наумов.

10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.