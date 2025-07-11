Игрок ЦСКА Дивеев рассказал об особенностях работы с новым тренером

Новый главный тренер ЦСКА Фабио Челестини открыт ко всем футболистам, к нему всегда можно обратиться. Об этом журналистам рассказал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

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Челестини возглавил ЦСКА 20 июня, сменив на этом посту Марко Николича.

"У нас было собрание, он хорошо себя показал. Главное у него - характер, - сказал Дивеев. - Он добрый, когда все устраивает, если что-то не устраивает, то он будет требовательным. Его офис всегда открыт, если кто-то что-то не понимает. Хорошее общение идет со всем тренерским штабом. Глобально, наверное, ничего в игре пока не изменилось, но за такой маленький промежуток времени все футболисты понимают, что делать на футбольном поле".

12 июля ЦСКА на "Ак Барс Арене" в Казани сыграет с "Краснодаром" в матче за Олимпбет - Суперкубок России, игра начнется в 18:00 мск.

"Прекрасно понимаем соперника, есть [Джон] Кордоба, [Эдуард] Сперцян и другие. Понимаем их сильные качества, где уязвимы. Думаю, что будет интересная игра, - отметил Дивеев. - Что касается условий, могу сказать только про погоду - очень жарко. Газон пока не видел".

ЦСКА семь раз выигрывал Суперкубок России, еще пять раз уступал в решающем матче.