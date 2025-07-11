Лучший бомбардир «Спартака» вернулся в клуб

Костариканский нападающий «Спартака» Манфред Угальде вернулся в Россию и присоединился к команде. Об этом сообщает Metaratings.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде провел за «Спартак» 29 матчей, забив 17 мячей.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве. Матч пройдет 19 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 по московскому времени.