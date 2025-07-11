Президент «Оренбурга» рассказал о трансферах клуба под РПЛ

Президент «Оренбурга» Кирилл Волженкин высказался о возможных трансферах команды перед стартом сезона РПЛ 2025-2026.

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«Финансовое положение клуба стабильно, в этом смысле мы также полностью готовы к участию в РПЛ. Что касается трансферов, то да, безусловно, учитывая участие в премьер-лиге, команду пополнят еще некоторые футболисты», - цитирует Волженкина «Спорт-Экспресс».

10-го июля Российский Футбольный Союз заявил об исключении московского «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона 2025-2026. Место «Торпедо» в чемпионате России занял «Оренбург».

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял 15 место с 19-ю очками в активе. Клуб напрямую вылетел в Первую Лигу. Чемпионом России стал «Краснодар». Это первое чемпионство «быков» в истории.