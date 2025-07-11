Митрофанов – об «Оренбурге» в РПЛ: Сторонникам теорий предложил бы алюминиевые шапочки

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с теориями о том, что возвращение «Оренбурга» в РПЛ делается под «Зенит».

Митрофанов посоветовал комментаторам из сети надеть алюминиевые шапочки
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«Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которая привыкли жить в теории заговора», - заявил Митрофанов «РБ Спорт».

10-го июля Российский Футбольный Союз заявил об исключении московского «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона 2025-2026. Место «Торпедо» в чемпионате России занял «Оренбург».

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял 15 место с 19-ю очками в активе. Клуб напрямую вылетел в Первую Лигу. «Зенит» под руководством Сергея Семака по итогам завершившегося розыгрыша 2024-2025 занял второе место в РПЛ, набрав 66 очков в 30 матчах

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