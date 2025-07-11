Митрофанов посоветовал комментаторам из сети надеть алюминиевые шапочки

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал ситуацию с теориями о том, что возвращение «Оренбурга» в РПЛ делается под «Зенит».

«Я сторонникам подобных теорий предложил бы алюминиевые шапочки… Или спросить «Черноморец», почему они не построили или не договорились об аренде стадиона. Есть категория людей, которая привыкли жить в теории заговора», - заявил Митрофанов «РБ Спорт».

10-го июля Российский Футбольный Союз заявил об исключении московского «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона 2025-2026. Место «Торпедо» в чемпионате России занял «Оренбург».

В минувшем сезоне РПЛ «Оренбург» занял 15 место с 19-ю очками в активе. Клуб напрямую вылетел в Первую Лигу. «Зенит» под руководством Сергея Семака по итогам завершившегося розыгрыша 2024-2025 занял второе место в РПЛ, набрав 66 очков в 30 матчах

Чемпионом России стал «Краснодар». Это первое чемпионство «быков» в истории.