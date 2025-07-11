Губерниев обозначил фаворита Суперкубка России
Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России. В субботу, 12 июля, состоится игра за трофей, в которой встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.
«Впереди нас ждёт и Суперкубок. Мне кажется, что ЦСКА – фаворит, тем не менее. Но я очень жду от «Краснодара» возможность скажем так сначала взять корону, а потом её удержать, потому что добыть второй трофей – тоже было бы очень ценным для города. Это будет очень хороший матч, поэтому я жду с огромным нетерпением и желаю удачи обеим командам», — цитирует Губерниева «Советский спорт».