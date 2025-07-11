Губерниев обозначил фаворита Суперкубка России

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России. В субботу, 12 июля, состоится игра за трофей, в которой встретятся «Краснодар» и ПФК ЦСКА. Матч пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

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