Губерниев выделил главные интриги предстоящего сезона РПЛ

Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о предстоящем сезоне РПЛ.

© ФК "Локомотив"

«Что касается всего чемпионата. Ну, понятно, что здесь особняком стоят вопросы. Сможет ли «Краснодар» повторить, сможет ли ЦСКА с новым тренером упрочить? Сможет ли «Зенит» забыть о всех своих проблемах и выйти на новый уровень? Этого ждут в год столетия клуба. Сможет ли «Динамо» с Карпиным реализовать себя и спустя 50 лет после последнего триумфа в чемпионате СССР выиграть ещё одну, новую медаль в чемпионате России. Вернётся ли «Спартак» к своим осенним кондициям? Как будут дебютанты себя чувствовать? Наш футбол прекрасен», - цитирует Губерниева «Советский спорт».

Новый сезон РПЛ начнется 18-го июля.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 чемпионат России выиграл «Краснодар», на второй позиции финишировал «Зенит», третью позицию занял ЦСКА, четвертую «Спартак», а пятую «Динамо».

Обладателем Кубка России стал ЦСКА, который в Суперфинале обыграл «Ростов».