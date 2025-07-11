«Крылья Советов» бесплатно подписали экс-вингера «Оренбурга»

«Крылья Советов» объявили о трансфере Джимми Марина.
«27-летний полузащитник Джимми Марин подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов» на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за костариканские клубы «Депортиво Саприсса» и «Эредиано», а также за израильские команды «Хапоэль» и «Ашдод». Последним клубом Марина был «Оренбург», где он провел 89 матчей, забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. В составе сборной Коста-Рики Джимми сыграл 13 матчей и забил один мяч. Футболист прошел медосмотр в Москве, после чего присоединился к команде. После контрольного матча с «Ахматом» Марин прибудет в Самару, где продолжит подготовку к старту сезона», – говорится в сообщении «Крыльев Советов».
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