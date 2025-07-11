Московский «Спартак» обыграл «Родину» в товарищеском матче.

Встреча, которая проходила на базе красно-белых в Тарасовке, завершилась со счетом 2:1. Уже на 6-й минуте отличился Даниил Зорин. На 34-й минуте Артем Максименко сравнял счет, а победу «Спартаку» принес Хесус Медина на 76-й минуте.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. Расписание первых семи туров уже известно.