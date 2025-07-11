РФС опубликовал измененное расписание Кубка России

Опубликовано измененное расписание группового этапа Кубка России
Пресс-служба Кубка России по футболу в своем Telegram-канале опубликовала измененное расписание группового этапа соревнования.
10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей. 11 июля стало известно, что московский клуб в лиге заменит «Оренбург».
После всех изменений, группа А выглядит следующим образом: «Оренбург», «Рубин», «Ахмат» и «Зенит».
Помимо исключения из РПЛ, «Торпедо» было оштрафовано на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.
В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Коллектив занял 15-е место, набрав 19 очков.