РФС опубликовал измененное расписание Кубка России

Пресс-служба Кубка России по футболу в своем Telegram-канале опубликовала измененное расписание группового этапа соревнования.

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10 июля было принято решение исключить «Торпедо» из РПЛ из-за подкупа судей. 11 июля стало известно, что московский клуб в лиге заменит «Оренбург».

После всех изменений, группа А выглядит следующим образом: «Оренбург», «Рубин», «Ахмат» и «Зенит».

Помимо исключения из РПЛ, «Торпедо» было оштрафовано на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В прошлом сезоне «Оренбург» по спортивному принципу вылетел из РПЛ. Коллектив занял 15-е место, набрав 19 очков.