«Спартак» со скандалом переманил важного игрока «Локомотива»

Московский «Спартак» активно ведет переговоры о трансфере с защитником столичного «Локомотива» Ильей Самошниковым. Стороны уже согласовали все условия личного контракта 27-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Legalbet Анар Ибрагимов.

Теперь руководству «Спартака» предстоит провести переговоры с представителями «Локомотива» и установить сумму трансфера.

При этом утверждается, что главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов категорически против потери своего ключевого игрока. Он активно использовал Самошникова в сезоне-2024/25.

Так, защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах и записал на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевых передачи.

Контракт Самошникова с «Локомотивом» действует до 31 мая 2027 года.

Ранее «Ростов» объявил о подписании контракта с молодым африканцем.