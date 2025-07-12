Приставы начали разыскивать футболиста Дзюбу

Футболиста Артёма Дзюбу разыскивают судебные приставы. Он не выплачивает дорожный штраф за неправильную парковку, наложенный еще в апреле. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении Дзюбы из-за инцидента, произошедшего в апреле. Тогда спортсмен неправильно припарковался на своём Mercedes-Benz, но не стал платить полученный штраф. Сумма штрафа составляет 4500 рублей.

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Всего у Дзюбы сейчас 12 неоплаченных нарушений почти на 20 тысяч. С 2009 года он нарушал правила 396 раз.

Ранее юрист рассказывал, почему из-за неоплаченных штрафов Дзюба может лишиться своего автомобиля Mercedes-Benz AMG S63.