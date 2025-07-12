Месси сыграет за «Барселону»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подтвердил готовность провести прощальный матч за каталонскую «Барселону». Об этом сообщает Barca Universal.

Ожидается, что прощальный матч Месси состоится в сезоне-2026/2027 на домашнем стадионе каталонцев «Камп Ноу». Другой информации о дате или составе участников встречи в данный момент нет.

20 июня Месси высказался о Криштиану Роналду. Аргентинец выразил португальцу уважение и подчеркнул, что их соперничество происходило исключительно на поле.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Вместе с клубом нападающий стал десятикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка страны, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Всего в составе каталонцев он провел 778 матчей во всех турнирах, в которых забил 672 мяча. Кроме того, Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».