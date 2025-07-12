Пиоли возглавил «Фиорентину»

Футбольный клуб «Фиорентина» объявил о назначении Стефано Пиоли на пост главного тренера.

Контракт с 59‑летним итальянским специалистом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Пиоли в качестве игрока выступал за «Фиорентину» с 1989 по 1995 год и возглавлял команду в качестве тренера с 2017 по 2019 год.

В конце мая «Фиорентина» на своем сайте объявила о расторжении контракта с главным тренером Раффаэле Палладино. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию, при этом ранее клуб из Флоренции продлил контракт с итальянским специалистом до 2027 года.

Ради работы в «Фиорентине» Пиоли покинул пост главного тренера саудовского «Аль‑Насра».

В прошедшем сезоне команда из Флоренции в 38 матчах набрала 65 очков и заняла шестое место в турнирной таблице Серии А.