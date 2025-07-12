Агент Дзюбы прокомментировал новость про поиск футболиста приставами

Агент футболиста «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал новость о том, что игрока ищут судебные приставы. Слова Гольдмана приводит РИА Новости.

«Честно говоря, не совсем понимаю, как это комментировать. Если новость о неуплаченном штрафе в размере 4,5 тысячи рублей вызывает такой ажиотаж, значит, наш футбольный мир скуден на какие-либо действительно стоящие новости», — заявил агент.

Ранее 12 июля появилась информация о том, что Дзюбу ищут судебные приставы. В отношении спортсмена возбудили исполнительное производство из-за неоплаченного штрафа за неправильную парковку в размере 4500 рублей.

36-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола. Нападающий забил 227 мячей за карьеру. До «Акрона» он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал», а также турецкий «Адана Демирспор».