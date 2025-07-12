Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд российского футбола после сегодняшней победы над «Краснодаром» в Суперкубке России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Игорь Дивеев, который отличился на 48-й минуте с передачи Виллиана Роши. Акинфеев отыграл весь матч.

Вратарь стал рекордсменом по победам в Суперкубке России. Он выиграл этот трофей в восьмой раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018, 2025). Акинфеев превзошел Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова, которые выигрывали Суперкубок России по семь раз. По шесть раз трофей завоевывали Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий и Юрий Жирков.

В сезоне-2024/25 ЦСКА оказался на третьей позиции в РПЛ, набрав 59 баллов и пропустив вперед петербургский «Зенит» (66 очков). Армейцы завоевали Кубок России, обыграв в финальном поединке «Ростов» в серии послематчевых пенальти. Для клуба подобный трофей стал девятым в истории.