Тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу в Суперкубке

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился эмоциями после победы в матче за Суперкубок над "Краснодаром" (1:0).

Швейцарский специалист завоевал трофей в первой же официальной встрече у руля армейцев. По словам Челестини, он счастлив начать карьеру в России с завоеванного титула, но при этом отметил: его команде требуется усиление.

Первый официальный матч в ЦСКА - и сразу трофей. Какие у вас эмоции?

Фабио Челестини: Горд ребятами. Хотя мы и не были готовы на 100 процентов, я остался доволен увиденным.

Ваш план на игру сработал?

Фабио Челестини: Если говорить об оборонительных действиях - то да. В атаке было сложнее, потому что "Краснодар" всегда плотно защищается. В середине поля не было преимущества, нас подвергали прессингу. Впереди было непросто цепляться за мячи, но тот же Кирилл Глебов за счет своей скорости проникал в глубину. Против чемпиона никогда не бывает легко - мы к этому были готовы и проявили себя на высоком уровне.

Как вам атмосфера на стадионе?

Фабио Челестини: Было ощущение, словно мы играем дома - восхитительная поддержка. Стадионы в России замечательные.

Что сказали футболистам после матча?

Фабио Челестини: Что они молодцы. Мы хорошо и напряженно работаем две недели. Без правильного отношения к делу невозможно побеждать. А против "Краснодара" каждый выложился не на 100, а на 120 процентов. И я хотел бы также поблагодарить Марко Николича (бывший главный тренер ЦСКА) - это плоды его труда. Поздравляю Марко.

С вами согласовывают трансферы? Кто именно вам нужен?

Фабио Челестини: У нас очень хорошая команда. Меня устраивает то, что я вижу в защите. Впрочем, нападающие также проделывают большую работу. Конечно, вопрос усиления - серьезный. Ведем постоянный диалог с руководством клуба - если получится пригласить сильного игрока, мы будем только рады. Это однозначно пойдет на пользу.

В свою очередь рулевой "Краснодара" Мурад Мусаев подчеркнул, что ЦСКА был лучше в мелочах. Также Мусаев раскритиковал своего нападающего Мозеса Кобнана, получившего красную карточку в концовке встречи за пощечину игроку "красно-синих" Милану Гаичу.

"Игра была равная. Мы хорошо начали - 35-40 минут показывали качественный футбол, создавали моменты. Потом допустили технические ошибки и во втором тайме привезли себе гол со стандарта. Забив, ЦСКА сел в оборону: они это умеют делать. В мелочах они были лучше. Удаление Мозеса? Это отсутствие дисциплины. Он будет оштрафован", - заявил Мусаев.