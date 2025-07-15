Футболист ЦСКА рассказал о жестких запретах от швейцарского тренера команды

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Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, какие жесткие запреты ввел новый тренер команды швейцарец Фабио Челестини. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист ЦСКА рассказал о жестких запретах от швейцарского тренера команды
© РИА Новости

Футболист заявил, что игрокам запретили есть мясо.

«Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу», — рассказал он.

Ранее футболист ЦСКА Данил Круговой рассказал о работе с Хосе Блесой, бывшим диетологом португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он заявил, что тот запретил армейцам есть говядину.

ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.

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