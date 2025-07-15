Футболист ЦСКА рассказал о жестких запретах от швейцарского тренера команды

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов рассказал, какие жесткие запреты ввел новый тренер команды швейцарец Фабио Челестини. Его слова приводит «Матч ТВ».

Футболист заявил, что игрокам запретили есть мясо.

«Посмотрим, что будет дальше, но надеюсь, что все это принесет нам пользу», — рассказал он.

Ранее футболист ЦСКА Данил Круговой рассказал о работе с Хосе Блесой, бывшим диетологом португальского нападающего саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Он заявил, что тот запретил армейцам есть говядину.

ЦСКА объявил о назначении Челестини на пост главного тренера команды 20 июня. Контракт со специалистом рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон.