Рашфорд проведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед», важные для его будущего

В ближайшее время крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд проведёт переговоры относительно своего будущего в клубе. Представители футболиста хотят знать точные финансовые условия, на которых «красные дьяволы» согласятся отпустить его — будь то аренда или полноценный трансфер. Об этом сообщает Mirror.

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«Сейчас между ними [Рашфордом и «Манчестер Юнайтед»] установилось шаткое перемирие. Маркус работает над своей физической формой в Каррингтоне, но он хочет знать, как выйти из этого тупика. Это будет важная встреча», — сказал источник издания.

Подчёркивается, что зарплата нападающего в £ 375 тыс. (€ 431,2 тыс.) в неделю является серьёзным препятствием для перехода в другой клуб, но футболист готов пойти на её понижение. В качестве наиболее вероятного варианта для новой команды 27-летнего вингера называется «Барселона».