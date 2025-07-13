Жерсон подписал контракт с «Зенитом» до 2030 года

Бразильский полузащитник Жерсон подписал контракт с петербургским «Зенитом» до конца сезона‑2029/30, сообщает клубная пресс‑служба.

© Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Ранее «Фламенго» объявил, что соглашение с игроком было расторгнуто в одностороннем порядке после подачи заявления и выплаты штрафа. «Зенит» заплатил компенсацию в размере 25 миллионов евро.

Игрока представили перед встречей Winline Суперсерии с сербской «Войводиной».

Жерсону 28 лет, в нынешнем сезоне полузащитник провел за команду из Рио‑де‑Жанейро 28 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

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