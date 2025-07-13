Футболисты "Спартака" разгромили "Спартак" из Суботицы в товарищеском матче

Футболисты московского "Спартака" со счетом 4:1 обыграли сербский "Спартак" из Суботицы в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на "Лукойл-Арене".

© ФК «Спартак»

В составе победителей голы забили Срджан Бабич (28-я минута), Наиль Умяров (48, 72), Антон Заболотный (56). У сербского клуба гол забил Кваку Осеи (22). Заболотный забил дебютный гол в составе красно-белых, нападающий перешел в "Спартак" 1 июля.

Следующий матч "Спартак" проведет в первом туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Красно-белые 19 июля примут махачкалинское "Динамо". В прошлом сезоне "Спартак" занял четвертое место. "Спартак" из Суботицы в прошлом сезоне занял 12-е место в чемпионате Сербии.