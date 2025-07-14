Тренер «Спартака» остался недоволен игрой команды в товарищеском матче

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович остался недоволен игрой своих подопечных в товарищеском матче против «Спартака» из Сербии. Специалист раскритиковал «красно-белых» в послематчевом интервью.

«Первый тайм получился с нашей стороны достаточно стерильным. Очень часто теряли мяч в невынужденных ситуациях. Поэтому нужно было действовать более спокойно для того, чтобы двигать мяч правильно, находить и выжидать момент для атаки. Первый тайм получился таким, очень много было потерь» - сказал Станкович в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, московский «Спартак» победил «Спартак» из Сербии со счётом 4:1.