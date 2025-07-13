Роналдо о КЧМ: «Я видел лишь двух людей, критикующих турнир. Один из них ненавидит вообще все, кроме Ла Лиги. А второй – мы уважаем его мнение, но если взглянуть на цифры, это огромный успех»
Роналдо считает клубный ЧМ огромным успехом.
«Я видел лишь двух людей, критикующих клубный чемпионат мира. Один из них ненавидит вообще все, кроме Ла Лиги. А второй – мы уважаем его мнение, но, думаю, как уже сказал президент, если взглянуть на факты, цифры, энтузиазм людей и болельщиков, а также на качество матчей, это был огромный успех», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.
Вероятно, Роналдо имел ввиду президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.
Сегодня состоится финал клубного ЧМ между «Челси» и «ПСЖ». Начало – в 22:00 по московскому времени.
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