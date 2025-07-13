Роналдо о КЧМ: «Я видел лишь двух людей, критикующих турнир»

Роналдо считает клубный ЧМ огромным успехом.

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«Я видел лишь двух людей, критикующих клубный чемпионат мира. Один из них ненавидит вообще все, кроме Ла Лиги. А второй – мы уважаем его мнение, но, думаю, как уже сказал президент, если взглянуть на факты, цифры, энтузиазм людей и болельщиков, а также на качество матчей, это был огромный успех», – сказал бывший нападающий сборной Бразилии.

Вероятно, Роналдо имел ввиду президента Ла Лиги Хавьера Тебаса и экс-тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

Сегодня состоится финал клубного ЧМ между «Челси» и «ПСЖ». Начало – в 22:00 по московскому времени.