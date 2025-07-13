Английский футболист ставил на матчи своей команды со скамейки запасных

Английский нападающий Райан Боуман сделал за последние 8 лет 6397 ставок. Об этом сообщает MSN.

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По информации источника, футболист заключал пари прямо во время матчей, находясь на скамейке запасных. Таким образом, он ставил на свои голы и на свои клубы. Футбольная ассоциация Англии инициировала расследование против спортсмена. Боуман может получить длительную дисквалификацию или пожизненный бан.

Боуман выступал в низших дивизионах Англии. Он представлял такие клубы, как «Маcтервелл», «‎Челтенхэм Таун», «‎Шрусбери Таун» и «‎Эксетер Сити».

30 июня Metaratings.ru сообщил, что Российский футбольный союз получил от букмекеров информацию о возможной выигрышной ставке футболиста «Сочи» Владимира Писарского на свой матч через посредника. Речь шла о первой стыковой встрече между «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», где нападающий получил красную карточку в первом тайме.