Звездный бразилец раскрыл, почему перешел в «Зенит»

Звездный бразильский новичок Зенита» Жерсон заявил, что на решение о его переходе в клуб появлияли бывшие игроки команды Малком и Клаудиньо. Его слова приводит официальный сайт сине-бело-голубых.

«Я уже раньше общался с Халком, также с Нино - мой хороший товарищ. Я обсуждал свой переход с Малкомом и Клаудиньо, и все эти ребята рассказывали о «Зените» только хорошее. Так я и подписал контракт», — заявил Жерсон.

«Зенит» объявил о переходе Жерсона 13 июля. Контракт игрока с клубом действует до конца сезона-2029/30.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.