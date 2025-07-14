Трамп обнял российского футболиста

Президент США Дональд Трамп лично вручил серебряную медаль вратарю сборной России Матвею Сафонову на церемонии награждения по итогам Клубного Чемпионата мира. Клуб «ПСЖ», в котором выступает Сафонов, занял второе место.

Президент надел медаль на шею Сафонова, крепко пожал руку голкиперу и похлопал его по плечу в знак уважения. Также Трамп сказал Сафонову несколько слов.

«Челси» разгромил «ПСЖ» и стал победителем клубного ЧМ

Футбольный клуб «Челси» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финальном матче французский ПСЖ со счетом 3:0. Встреча прошла в Нью-Йорке, сообщает официальный сайт ФИФА. Два мяча за английскую команду забил полузащитник Коул Палмер.