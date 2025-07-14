Экс-футболист «Зенита» оценил шансы «Спартака» в борьбе за победу в РПЛ

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Канищев заявил, что московский «Спартак» создаст конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Золотые медали для «Спартака»? Я не говорю, что у него шансы на чемпионство весомые, но он точно создаст «Зениту» конкуренцию в борьбе за титул», — сказал Канищев.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.