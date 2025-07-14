Александр Мостовой отреагировал на победу ЦСКА в матче Суперкубка России
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о финальном матче Суперкубка России, в котором ЦСКА обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.
«Вот вам и ответ на мои слова: в футболе давным давно всё придумано. Пришёл парень три недели назад в ЦСКА, которого никто не знал, как зовут и как он выглядит. Хорошо, что он футболист в прошлом хороший. И команда выиграла Суперкубок.Играют всё равно футболисты, чтобы ты там ни делал. А «Краснодар» второй год подряд проигрывает матч за Суперкубок, потому что во главе команды у них нефутбольный человек», — сказал Мостовой в видеосообщении в своём телеграм-канале.
Напомним, в прошлом году «Краснодар» проиграл матч за Суперкубок России «Зениту» (2:4).
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