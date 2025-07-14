Названа сумма призовых «Челси» по итогам клубного чемпионата мира

Английский "Челси" заработал $115,625 млн призовых по итогам клубного чемпионата мира по футболу. В финале турнира "Челси" со счетом 3:0 разгромил французский ПСЖ.

Общий призовой фонд клубного чемпионата мира по футболу 2025 года составлял $1 млрд. За каждую победу на групповом этапе клуб получал $2 млн, за ничью - $1 млн. "Челси" одержал две победы и проиграл один матч.

Участники 1/8 финала дополнительно зарабатывали по $7,5 млн, четвертьфиналисты - по $13,125 млн. Выход в полуфинал был вознагражден $21 млн, финалисты получили дополнительно по $30 млн, а победитель - $40 млн. ПСЖ заработал $75,625 млн.

Клубный чемпионат мира в 2025 году впервые прошел в новом формате. В турнире приняли участие 32 команды.