Каррерас перешел в «Реал»

Крайний защитник Альваро Каррерас перешёл в мадридский «Реал» из лиссабонской «Бенфики». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

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По информации источника, переход полностью оформлен. Сегодня мадридский клуб сделает официальное объявление о трансфере.

В прошлом сезоне Каррерас сыграл в 52 матчах во всех турнирах, забив четыре гола и сделав пять результативных передач. По данным Transfermarkt, его ориентировочная стоимость составляет € 35 млн.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера может составить порядка € 50 млн и будет выплачена в несколько этапов.