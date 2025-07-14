Трамп вышел вручать медали клубного ЧМ под музыку, созданную для ЧМ-2018 в России

Президент США Дональд Трамп вручил медали игрокам английского "Челси" и французского "ПСЖ после финала клубного чемпионата мира. Он принял участие в церемонии вместе с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Трамп вышел вручать трофей лондонскому клубу под музыкальную заставку, написанную специально для чемпионата мира в 2018 году, который проходил в России. Финальный поединок КЧМ состоялся 13 июля. Игра завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:0. Трамп прибыл на стадион "Метлайф" в Ист-Ратерфорде на вертолете за 25 минут до стартового свистка. Он наблюдал за встречей из ложи вместе с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. После поединка Трамп вручил футболистам награды. В том числе, серебряную медаль из рук американского президента получил российский вратарь французского клуба Матвей Сафонов. Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

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