Болельщики освистали Трампа на финале клубного чемпионата мира по футболу
Некоторые болельщики освистали президента США Дональда Трампа, который присутствовал на финале клубного чемпионата мира по футболу. Об этом сообщают издания Forbes и USA Today.
В первый раз Трамп был освистан во время исполнения гимна США, когда его показали на экране вместе с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Затем негативная реакция части зрителей последовала после появления президента США на церемонии награждения. Трамп вместе с Инфантино вручил трофей капитану английского "Челси" Рису Джеймсу.
В финале клубного чемпионата мира "Челси" со счетом 3:0 разгромил ПСЖ.