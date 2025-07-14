Российский вратарь норвежского «Буде‑Глимта» Никита Хайкин не исключил, что может сыграть за сборную Норвегии.

Хайкин выступает за «Буде‑Глимт» с 2019 года. На данный момент 30‑летний футболист находится в процессе получения норвежского гражданства. В 2021 году Хайкин был включен в расширенный состав сборной России на матчи отборочного турнира чемпионата мира, но никогда не играл за национальную команду. Он защищал цвета молодежной и юношеской сборных России.

— Моим приоритетом является стать гражданином Норвегии, чтобы после завершения карьеры жить здесь свободно. Все остальное — на втором плане.

Это честный ответ. Сейчас мне больше нечего сказать, потому что я не норвежец.

Я общался с тренером вратарей национальной сборной России (Виталием Кафановым), которым восхищаюсь и которого уважаю. Он всегда меня поддерживал и следил за мной. У нас общее понимание того, что происходит и что лучше для меня сейчас.

— А если после получения норвежского гражданства вас позовут в сборную Норвегии?

— Пожалуй, я пока воздержусь от комментариев по этому вопросу. Многие задают мне подобные вопросы, но я не думаю, что это пока требует ответа.

— Вы хотите дождаться того дня, когда это станет реальностью?

— Да, я думаю, это правильно. Все остальное — просто мечты или разговоры о будущем, вместо того, чтобы жить настоящим. Но главная причина, как ни крути, в том, что я просто не знаю, — приводит слова Хайкина VG.

В декабре Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024).