Сайт Goal обновил рейтинг претендентов на «Золотой мяч» после клубного чемпионата мира
Сайт Goal показал обновлённую версию рейтинга претендентов на «Золотой мяч», составленную после клубного чемпионата мира. Напомним, в финале турнира «Челси» разгромил «Пари Сен-Жермен» со счётом 3:0. В топ-20 включены следующие футболисты:
1. Усман Дембеле («ПСЖ»);
2. Ламин Ямаль («Барселона»);
3. Витинья («ПСЖ»);
4. Рафинья («Барселона»);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
6. Килиан Мбаппе («Реал»);
7. Дезире Дуэ («ПСЖ»);
8. Ашраф Хакими («ПСЖ»);
9. Хвича Кварацхелия («ПСЖ»);
10. Нуну Мендеш («ПСЖ»);
11. Педри («Барселона»);
12. Гарри Кейн («Бавария»);
13. Коул Палмер («Челси»);
14. Роберт Левандовски («Барселона»);
15. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»);
16. Виктор Дьёкереш («Спортинг»);
17. Жоау Невеш («ПСЖ»);
18. Винисиус Жуниор («Реал»);
19. Майкл Олисе («Бавария»);
20. Брэдли Баркола («ПСЖ»).
Церемония вручения награды состоится 22 сентября 2025 года.