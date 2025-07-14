Овечкин назвал бога футбола

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин назвал футболиста «Интера Майами» Лионеля Месси богом футбола, передает «Матч ТВ».

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«Конечно, это бог футбола. То, что он делает на поле, – это просто невероятно. Я с самого детства болел именно за «Барселону», не знаю почему. Большинство ребят из моих знакомых болеют за «Реал», но я фанат «Барселоны», — сказал Овечкин.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».