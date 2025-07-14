Семак подвел итоги двух матчей за два дня между «Зенитом» и «Войводиной»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о двухматчевом противостоянии с сербской «Войводиной». Обе встречи завершились в пользу сине-бело-голубых: 13 июля — 7:1 и 14 июля — 2:0.

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«Главное, что все живы, здоровы. Большинство футболистов сыграли по полному матчу по 90 минут и вчера, и сегодня. Сегодняшняя игра сложилась немножко сложнее исходя из погодных условий. В первом тайме мы не так хорошо действовали, второй тайм был лучше. Видно было, что в конце уже ребята устали, но в целом уровень интенсивности был хороший. Много брака на фоне усталости, но нужно перетерпеть, потому что сегодня были игроки, которые по тем или иным причинам пропускали какое-то количество сборов, им немножко сложнее было в функциональном плане, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Первым официальным матчем «Зенита» в сезоне-2025/2026 станет игра с «Ростовом» в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на воскресенье, 20 июля.