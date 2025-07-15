Названа причина, по которой Роналду пропустит часть матчей следующего сезона

Звездный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду пропустит часть матчей в новом сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фалах Аль-Кахтани.

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Источник утверждает, что в разговоре 40-летнего португальца с главным тренером Жорже Жезушем было принято решение поберечь его здоровье в менее значимых играх. Учитывая возраст Роналду, оба пришли к мнению, что нужно внимательно относиться к нагрузкам. В завершившемся сезоне он пропустил несколько игр из-за переутомления.

Роналду согласился пропустить по меньшей мере 25% матчей. Игрок хочет избежать повреждений и подойти в оптимальной форме к чемпионату мира.

8 июня Португалия выиграла Лигу наций, одержав победу в финале над Испанией. Основное время поединка завершилось с результатом 2:2, и Роналду отметился голом, который позволил португальцам сравнять счет, когда они проигрывали 1:2. Во втором тайме футболист получил травму и был заменен, поэтому не принял участие в серии послематчевых пенальти, которая завершилась со счетом 5:3 в пользу Португалии.