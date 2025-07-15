Дональд Трамп оставил себе оригинал трофея клубного чемпионата мира

Президент США Дональд Трамп рассказал, что оригинал трофея клубного чемпионата мира остался у него в Овальном кабинете.

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«Они (представители ФИФА — Прим. «Чемпионата») сказали: «Не могли бы вы подержать кубок немного?» Мы поставили его в Овальный кабинет. А потом я спросил: «Когда вы его заберёте?» – и он (Джанни Инфантино — Прим. «Чемпионата») сказал: «Мы не заберём. Он может остаться у вас навсегда, мы сделаем новый». И они действительно сделали новый. Так что это было немного волнительно, но сейчас он в Овальном кабинете», — приводит слова американского президента издание HRB с ссылкой на DAZN.

Напомним, Трамп остался с «Челси» на подиуме во время вручения трофея за победу на клубном чемпионате мира — 2025.