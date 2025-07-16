Файзуллаев уходит из ЦСКА

Аббосбек Файзуллаев близок к переходу в турецкий клуб. Как утверждает журналист Осман Алтунтерим, "Истанбул Башакшехир" достиг соглашения с московским ЦСКА о трансфере атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева. Сообщается, что сумма сделки составит 7 миллионов евро.

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Файзуллаев перебрался в ЦСКА в августе 2023 года из узбекистанского "Пахтакора". Трансферная компенсация за игрока составила, по данным Transfermarkt, 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне 21-летний хавбек сборной Узбекистана принял участие в 39 матчах за "армейцев" в РПЛ и Кубке России, забил три мяча и сделал восемь результативных передач. Нынешний контракт футболиста с красно-синими истекает летом 2026 года.